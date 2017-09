Zien: Zó zag de allereerste jeans voor vrouwen eruit

We hebben er stapels van in de kast liggen en lopen er het liefst de héle week in: een simpele spijkerbroek. Skinny, een boyfriend jeans of een straight model; de jeans is niet meer weg te denken uit onze garderobe. De eerste jeans dateert uit de jaren ’30, en kledingmerk Levi’s showt op hun website hoe die eruit zag.

Viola Longacre

Kledingmerk Levi’s ontwerpt sinds 1873 spijkerbroeken voor mannen. De jeans voor vrouwen volgden pas laten, en kwamen pas in het jaar 1934 op de markt. Toch blijkt nu dat er voor die tijd al een spijkerbroek gedragen werd door een vrouw, Viola Longacre genaamd. Ze schreef haar naam aan de binnenkant van de jeans en leefde volgens het kledingmerk in de spijkerbroek. In 2014 overleed Viola, waarna de broek ontdekt werd in haar kast.

Uniek verschijnsel

Het was destijds een uniek verschijnsel om een vrouw in een spijkerbroek te zien. Vrouwen werden geacht rokken tot over de knie te dragen, en broeken waren alleen voor mannen. Op de site van Levi’s staat een stukje geschiedenis over de jeans, die nu aan de collectie is toegevoegd en The Viola is genoemd.

Onconventioneel

‘In de jaren 30 droegen vrouwen zelden jeansbroeken. Dat idee wat onconventioneel, maar Levi’s werkte wel aan een lijn voor dames die niet langer de broek van hun man of broer wilden aantrekken’, staat er te lezen.

Prototype

Viola kocht de broek waarschijnlijk als prototype, en dat verklaart waarom zij de jeans al kon bemachtigen voor de spijkerbroek voor vrouwen te koop was. ‘Dit is een bijzondere en onbetaalbare ontdekking voor Levi’s’, leest de tekst op de website. Deze broek is waarschijnlijk een gelimiteerde versie is van een prototype om te checken of jeansbroeken voor vrouwen al dan niet zouden aanslaan. De Viola is een opmerkelijke nieuwe aanvulling voor onze archieven en geeft onschatbare informatie over de evolutie van vrouwenkleding.’

Bekijk de bijzonder vondst van Levi’s hieronder.

Copyright: Levi’s

