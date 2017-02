Zien: diamantnagels zijn de nieuwste girly beautytrend

Er is weer een nieuwe trend in de wondere wereld van beauty opgedoken. En dit is er eentje voor de échte girly vrouwen onder ons, de eksters wiens hartje sneller kloppen gaat bij alles wat glinstert en glittert. Dé trend voor dit voorjaar zijn namelijk diamantnagels en wij zijn op slag verliefd geworden.

Eye catchers

Diamonds nails zijn de opvolgers van metallic nails en niet weggelegd voor de minimalistische lovers onder ons. Want met diamantnagels tover je jouw nagels om tot een waar kunstwerkje, die tegelijkertijd ook als eye catcher fungeren.

Stickers plakken

De trend is ontstaan in Korea en ziet er moeilijker uit dan het in werkelijkheid is. Je hoeft niet eens in de weer te gaan met nagellak en kwastjes, want de diamantjes plak je gewoon op je nagels. Hiervoor heb je stickers nodig met diamantprint, waardoor je heel gemakkelijk je nagels zelf kunt versieren.

Subtiel of opvallend

Je kunt het subtiel aanpakken, door slechts één nagel van een diamantprintje te voorzien. je andere nagels kun je dan lakken in een fijn kleurtje naar keuze, waardoor je één opvallende nagel hebt voor een leuk en feestelijk detail. Mocht je wel van iets opvallendere handjes houden, dan kun je ook meerdere nagels met diamanten versieren.

Bekijk hieronder hoe diamonds nails eruit zien. Wat vind jij van deze trend?