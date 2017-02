ZIEN: De beste nagellak kleur voor jouw nagelvorm

Lang, kort, breed of smal… We hebben allemaal een andere vorm vingernagels. Dat is een gegeven waar weinig aan te veranderen is. Maar wist je dat de kleur waarin jij je nagels lakt, bepalend is voor hoe de vorm van je nagels eruit ziet? En dus hebben we een fijn overzichtje gemaakt. Déze kleur past het beste bij jouw nagelvorm!

Korte en vierkante nagels

Heb jij korte en hoekige nagels? Dan kun je het beste kiezen voor een neutraal gekleurd lakje, in zachtroze of nude tint. Een doorzichtige metallic kleur doet het ook goed bij deze nagelvorm. Door voor zachte tinten te kiezen, maar je de harde nagelvorm een stukje zachter!

Korte en ronde nagels

Wel ronde, maar geen lange nagels? Voorzie je nagels dan van een donkere kleur. Want omdat de nagel van zichzelf al vrij zacht oogt, kun je best spelen met donkere tinten. Denk hierbij aan klassiek rood, donkerblauw en donkere pasteltinten.

Lange en smalle nagels

Wanneer je gezegd bent met lange en smalle nagels, zien je handen er al snel vrij elegant en vrouwelijk uit. Wil je je nageltjes nog wat meer glamour geven, dan is spelen met klassiekers een goed idee. Burgundy en nude tinten die een à twee tinten lichter zijn dan je eigen huidskleur geven je handjes nog meer glamour.

Lange en brede nagels

Heb je lange nagels die best breed zijn van nature? Dan heb je mazzel, want deze nagelvorm kan iedere kleur wel hebben. Opvallende tinten, klassiek rood of toch juist pastelroze; met deze vorm nagels kan het allemaal. Lucky you!

Bron: Pure Wow

