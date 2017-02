ZIEN: 10 x opvallende looks van New York Fashion Week

Als je op zoek bent naar heel veel streetstyle inspiratie of graag de grote namen uit de modewereld wilt ontmoeten, dan kun je het beste linea recta naar New York afreizen. Aldaar is namelijk de New York Fashion Week in volle gang en dus vinden alle shows van de grote designers plaats.

Over smaak valt niet te twisten, maar dat onderstaande looks best opmerkelijk zijn staat vast. RTL Boulevard maakte een overzicht van 10 opvallende looks op de runway, en die beelden kunnen we jullie niet onthouden. Welke outfit zou jij dragen?

A post shared by Y O L A N T H E C A B A U (@yolanthecabau) on Feb 8, 2017 at 7:48am PST

Bron: RTL

Lees ook: