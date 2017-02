WOW: De nieuwe eyeliner van MAC ziet eruit als een pizzaroller

Sommige mensen kunnen zonder moeite een perfecte eyeliner aanbrengen. Voor ons is het echter iedere dag weer een struggle om een lijntje op ons oog te krijgen die enigzins toonbaar is. Omdat cosmeticamerk MAC haar klanten graag een helpende hand biedt, is ze met een briljante tool op de markt gekomen. Een eyeliner, die eruit ziet als een pizzaroller. Say what?!

Op de Instagrampagina van make-up artist Michael Patterson spotten we een eyeliner, die wel verdacht veel op een pizzaroller lijkt. Je weet wel, zo’n ding waarmee je zonder gehannes je pizza kunt snijden. En in feite is dat dus ook precies hoe je dit nieuwe beautyproduct gebruikt. Je rolt de applicator over je wimperrand, waarmee je zonder moeite een delicaat lijntje zou kunnen creëeren.

Patterson gebruikt de term ‘pizza cutter eyeliner‘ om het item te omschrijven. Het lijkt ons een briljante uitvinding en ontzettend handig! Helaas is het beautyproduct nog niet op de markt, en is er zelfs nog niet duidelijk wanneer deze vekrijgbaar zal zijn. Op New York Fashionweek zal de tool al wel gebruikt worden door de make-up artiesten, zo onthulde Michael Patterson op zijn Instagrampagina.

Hopelijk ligt deze tool héél gauw in de winkels!

Bron: ELLE, Isntagram

