LOVE: De nieuwe kleurrijke collectie van M.A.C. Cosmetics

Get your groove on: de nieuwe collectie van M.A.C. Cosmetics is er een voor de waaghalzen en sportievelingen onder ons. De kleurrijke make-upjes gaan onder de naam Work It Out en bezorgen je gelijk lentekriebels.

De collectie bestaat uit vrolijke en felle kleuren. Lipsticks in allerlei opvallende kleuren, eyeliners die zeer in het oog springen en zelfs mascara in verschillende felle kleurtjes. Het moge duidelijk zijn: de Work It Out – collectie is een verzameling van vrolijkheid en opvallende kleuren waar je niet omheen kunt.

Felle kleuren zijn het nieuwe zwart, zo lijkt het wel. Als het aan M.A.C. ligt, lopen we deze lente allemaal met onze felgekleurde wimpers te wapperen. Het is nog even wennen, maar we kunnen niet ontkennen dat het ons wel vrolijk maakt. Af en toe iets nieuws proberen is iets wat we best kunnen waarderen.

Mocht je het liever iets subtieler willen aanpakken, hoeft dat niet voor problemen te zorgen met de Work It Out – collectie. Want de collectie bevat ook een aantal prachtige lipsticks in zoetroze- en nudetinten.

De collectie Work It Out is vanaf 4 Maart bij alle M.A.C Cosmetics verkooppunten en op www.maccosmetics.nl te verkijgen. Durf jij het aan?