Dit is het kapsel dat iedereen staat

Een kapsel dat iedereen staat, ongeacht de dikte of textuur van je haar. Ja hoor, het bestaat. En nog beter: je hebt er heel weinig werk aan. Het is de bob!

De bob kan zowel in korte als lange (de lob) versie. Belangrijk is dat hij op de juiste manier geknipt is, eventueel met wat kortere stukjes vooraan die je gezicht mooi omlijnen. Het enige wat je dan nog nodig hebt om je kapsel snel in model te brengen, zijn de juiste stylingproducten. ’s Morgens wat sea-saltspray of haarlak erin, een beetje in model kneden en klaar!

Hebben wij jou overtuigd en ben je klaar om de schaar in jouw lokken te zetten? Met deze kortingscode ontvang jij 15% korting bij een kappersafspraak via Treatwell naar keuze bij jou in de buurt. Bij deze website kun je op het gebied van beauty, hair & welness een afspraak boeken en lees je direct de recensies, handig!

