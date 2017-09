Dit zijn de állerbeste trucs en tips tegen vet haar

Heb jij vaak last van vettig haar, en moet je het haast iedere dag wassen? Da’s vervelend, want te vaak je haar wassen in helemaal niet zo goed voor je lokken. Door overmatig in de weer te gaan met shampoo en warm water, beschadig je je haar en verliest het zijn natuurlijke vetten om gezond te blijven.

Omdat wij ook liever wat langer slapen, dan iedere ochtend tien extra minuten kwijt zijn aan het wassen van ons haar, verzamelden we de allerbeste trucs tegen vet haar. Zó hoef je minder vaak te wassen!

Gebruik niet te veel shampoo

Van shampoo wordt je haar schoon, maar van té veel shampoo wordt je haar juist vettig. Gebruik daarom zo min mogelijk shampoo om je haar zo lang mogelijk mooi te houden.

Raak je haar niet te veel aan

Speel jij ook continu met die losse lokken langs je gezicht? Doe dat niet meer, want de viezigheid die op je handen zit, zorgt ervoor dat je haar sneller vet wordt. Ook zal je hoofdhuid meer talg aanmaken als je je haar continu aanraakt en dit geeft hetzelfde vettige effect. En dat wil je vermijden!

Draag je haar in een knot

Doe je haar in een leuke top knot, da’s nog modieus ook! Hierdoor zal je je haren veel minder aanraken en dat heeft als leuk gevolgd dat het dus veel minder snel vet wordt. Pluspunt: het scheelt heel veel tijd in de ochtend!

Gebruik niet te veel stylingproducten

Al die mousses en serums zijn ruiken heerlijk en helpen goed tegen die pluizende babyhaartjes waar je je zo aan irriteert. Maar helaas wordt je haar er ook gelijk erg vet van. Kan je het toch echt niet laten? Smeer dan alleen een klein beetje in de puntjes van je haar; dat doet al wonderen tegen eigenwijze haartjes en geeft een gepolijste look.

Verschoon je kussensloop regelmatig

Als je met schone haren op een vies kussen gaat liggen, kun je natuurlijk bezig blijven. Zorg er dus voor dat je regelmatig je kussensloop verschoont, want daardoor komt het vet van je kussen niet op je schone haren.

Vermijd hitte

Veel in de weer zijn met je stijltang en föhn is ten eerste niet goed voor je haar – die hitte beschadigd je lokken. Maar het wordt er dus ook nog eens sneller vet van. Hoewel de onderkant van je haar uitdroogt door de hitte, zal de bovenkant sneller vet worden. Double trouble, dus!

Stel het wassen uit

Droogshampoo wordt je nieuwe beste vriend, want daardoor kun je meer tijd tussen de wasbeurten laten zitten. Zodra je je haar minder vaak wast, zal je haar hier aan gewend raken. Het resultaat? Haar dat minder snel vet wordt!

Bron: Cosmopolitan. Beeld: Giphy