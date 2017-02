De ‘Banana Bun’ is de favoriete nieuwe haartrend van Parisiennes

Wakker worden met perfect haar is iets wat bovenaan ons wensenlijstje staat. Helaas moeten we iedere dag in de weer met een föhn en stijltang én kampen we wekelijks met bad hairdays. Maar als we Pinterest mogen geloven, is er nu een stylish oplossing. Want ‘banana buns‘ zijn de nieuwste trend en ideaal voor wanneer je haast hebt. Zó klaar, maar zó fashionable!

Franse lokken

Pinterest heeft een overzicht gemaakt van de meest gepinde kapsels onder Franse meisjes. En daar zijn we wel heel benieuwd naar, want de ware Parisienne heeft lokken waar we heel jaloers op zijn. Hun kapsel is de perfecte mix tussen nonchalant en netjes, en daarmee letterlijk goals van iedere vrouw.

Nonchalant en toch stylish

Welk kapsel de Franse dames momenteel allemaal rocken? De ‘banana bun‘. Het klinkt niet echt modieus, maar dat is het wel. Deze bun is een nonchalante en rommelige lage knot, die je in maar een paar minuutjes in elkaar flanst. Amanda Switzet is werkzaam bij Pinterest (wát een droombaan moet dat zijn!) en vertelde aan Byrdie over deze haartrend: “a messier take on the French twist that sits low on your neck. Just roll up your hair, pop in some bobby pins, and you’re set with this chic, stylish and effortless look.”

Dat klinkt inderdaad niet echt ingewikkeld. Misschien heeft het in ’t begin toch wat oefening nodig, maar wij zijn nu al fan. Stylish en snel? Dat is wat ons betreft een gouden combinatie!

Bekijk hieronder een tutorial voor het maken van deze ‘banana bun’. Easy does it!