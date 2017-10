Zorgt scheren er wel of niet voor dat haartjes sneller terug groeien?

Scheren zorgt ervoor dat je beenhaar sneller en dikker terug groeit. Je hebt deze uitspraak vast weleens gehoord, maar is het nu feit of fabel?

Als we dermatoloog Michele Green mogen geloven, klopt er niets van deze uitspraak over scheren. ‘Scheren zorgt er niet voor dat je haar sneller of dikker terug groeit’, legt ze uit aan Refinery29. ‘Het heeft geen invloed op de haarfollikel die de haargroei controleert.’

Het kan wat tijd en moeite kosten om je benen goed te scheren, daarom lijkt het misschien alsof de haren weer sneller terug zijn dan je lief is. ‘Haar groeit nu eenmaal snel terug en het haar op alle lichaamsdelen heeft een ander groeiritme en haardikte. Daarnaast verschilt dit per persoon.’

Bron: Gazet van Antwerpen | Beeld: iStock