Zo vind je het perfecte geurtje dat bij jou past

Draag jij oude, vertrouwde geurtje al een eeuwigheid? Misschien is het tijd voor een verandering! Maar waar te beginnen? Vaak als je de parfumerie binnenloopt wordt je overvallen door allerlei geuren en weet je niet waar je het zoeken moet. Wij geven jouw de sleutel tot succes voor het vinden van een perfect geurtje.

Een lesje parfum

Om een perfect geurtje te vinden, geven we je eerst een basislesje over hoe parfums worden opgebouwd. Parfums bestaan uit verschillende geurtjes: ook wel noten. Deze noten worden in bepaalde lagen opgebouwd: topnoten, middelnoten en basisnoten. Bij topnoten geldt dat zij het snelste verdwijnen. Zodra de topnoten zijn verdwenen, ruik je de middelnoten. Ook wel de ‘hartnoten’. De functie van deze middelnoten is dat deze de basisnoten maskeert. Dit omdat de basisnoten in eerste instantie vaak niet lekker worden gevonden. Met de geur van de middelnoten er overheen ruikt het precies goed. Deze basisnoten zijn het langste te ruiken.

Even wachten…

Mocht je een mogelijke winnaar hebben gevonden? Dan hebben wij nog een tip. Zoals je nu weet is een geurtje opgebouwd met onderop de basisnoten: meestal de diepe en zware geuren. Daar boven zitten de middennoten die samen met de basisnoten de basis van de geur vormt. De combinatie van de twee ruik je het langst. En bovenop zitten de topnoten, deze ruiken vaak het sterkst, maar zijn ook het snelst verdwenen. Dus het kan zijn dat je de topnoten lekker vindt ruiken en na een bijvoorbeeld een na een tijdje de geur minder lekker vindt. Tip: spuit het geurtje op en wacht met het besluit tot je het geurtje een half uurtje op hebt. Loop bijvoorbeeld nog wat extra’s winkels in. Zo weet je tenminste zeker dat je de basisgeur ook lekker vindt ruiken.

Doe de test

Maar hoe weet je nou welke geuren bij jou passen? Om je een handje te helpen, kun je een test doen om erachter te komen wat de juiste ingrediënten voor jou zijn. Je hoeft enkel en alleen jouw drie huidige/voorgaande geurtjes in te vullen. Op basis daarvan worden er vervolgens in een schema ingrediënten gemaakt die jouw neus wel waardeert. Ook kom je er gelijk achter welke geurenfamilie het best bij jouw past. Als je nu niet het perfecte geurtje vindt… Succes!

