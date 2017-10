Zo maak je uitgedroogde nagellak weer vloeibaar

Het zal áltijd op het verkeerde moment gebeuren: je hebt een leuke afspraak op de planning staan en hoeft alleen nog maar je nagels te voorzien van een mooi kleurtje. Maar dan blijkt je favoriete kleur uitgedroogd te zijn. Paniek! Gelukkig hebben wij een life hack, waarmee je die nagellak in een handomdraai weer vloeibaar kunt maken.

Vaak is het niet het probleem dat de nagellak zelf uitgedroogd is, maar dat de nagellak aan het kwastje helemaal is opgedroogd. En daar krijg je nare klodders van en kun je met geen mogelijkheid meer een net laagje op je nagels aanbrengen. Dit hoeft echter niet te betekenen dat je het flesje weg moet gooien, want je kunt het door nagellak remover (ja, echt!) dus weer vloeibaar maken.

En zo doe je het



Stap 1

Doe een beetje nagellak remover in een oud schaaltje. Zorg ervoor dat het schaaltje van steen of aardewerk is en niet van plastic, want dit kan smelten door de remover.

Stap 2

Haal het kwastje van je nagellak door het laagje nagellak remover in het schaaltje. Hierdoor zal de meeste aangekoekte nagellak van het kwastje smelten. Zitten er nog restjes aan? Dan kun je deze simpel verwijderen met een wattenstaafje of stukje keukenpapier. Gebruik geen wattenschijfjes, want die zullen allerlei pluisjes achterlaten.

Stap 3

Doe het kwastje weer in het potje nagellak en draai de dop er stevig op. Het laatste restje nagellak remover zal zich gelijkmatig verspreiden door het potje, waardoor ook de lak zelf weer mooi vloeibaar wordt. En zo kun je toch nog met verzorgde handjes de deur uit!

