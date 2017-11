Het is jullie vast niet ontgaan dat het vandaag Black Friday is: dé dag na Thanksgiving waardoor heel Amerika hysterisch op koopjesjacht gaat. In Nederland is het ook niet onopgemerkt gebleven, talloze winkels bieden fixe kortingen aan. Gelukkig is het bij ons iets minder heftig dan in Amerika en Zuid-Afrika…

