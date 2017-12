Even met je ogen knipperen en het is alweer kerst. Maar wat moet je áán? Flair geeft tips voor een fantastische feestlook.

Little Black Dress

De Little Black Dress is misschien wel het populairste jurkje ter wereld. Niet zo gek: het is simpel, stijlvol en makkelijk te combineren. En daarmee ook meteen de ultieme outfit voor kerst. Misschien heb je er zelfs al een in de kast hangen?

Killer heels

Je jurk hangt klaar, dus gaan we door naar de schoenen. Het fijne aan kerst is dat die hoge hak je niet af hoeft te schrikken, je zit toch het grootste deel van de dag. Je kunt gaan voor altijd-goed-zwart, bijvoorbeeld in fluweel of lak, maar ook uitpakken met een knalkleur of glitter.

Femme Fatale

Rode lippen en rode nagels zijn altijd een goed idee: het staat chic en valt lekker op. Om zo lang mogelijk plezier te hebben van je rode lippen, breng je als eerste een primer aan, die de kleur veel intenser maakt. Gebruik daaroverheen een lippotlood en vervolgens lippenstift.

Juweeltjes

Wie deze feestdagen iets moois wil uitpakken om bij je outfit te dragen, doet nu alvast wat voorbereidend werk en geeft op het juiste moment een hint. Dat doe je zo:

Voorbereidend onderzoek

Van mooie sieraden heb je nooit genoeg. Of je nu van stoer houdt en voor een minimalistisch ontwerp gaat of een echt meisje-meisje bent en dol op glitter en glans: op PANDORA.net vind je de allermooiste handgemaakte sieraden van de hoogste kwaliteit. Duik online bijvoorbeeld in de afdeling met charms of stel je favoriete combinatie van stapelringen samen, bijvoorbeeld van 14k goud, in sterlingzilver of PANDORA Rose. Word (gratis) lid en vul je verlanglijst

De volgende stap? Geef je op voor de PANDORA Club. Nadat je een aantal basisgegevens hebt ingevuld kun je lekker aan de slag en vul je jouw verlanglijstje met je favorieten. Eenmaal lid ontvang je trouwens ook fijne sneak peaks en aanbiedingen, sieradentips en een verjaardagscadeautje. Communiceer je maten

Sla daarna je maten op in je profiel. Zo weet de ander precies welke maat armband of ring jou het beste past en wordt het wel heel makkelijk om het ultieme cadeau te geven.

Drop de hint!

Klaar? Het enige dat je nu nog hoeft te doen is jouw verlanglijstje te delen met je lief. Hij of zij ontvangt per mail een persoonlijk overzicht. Moge je wensen vervuld worden!

Het was moeilijk kiezen, maar deze set is favoriet op de Flair-redactie:

PANDORA

Kerstshoppen doe je dit jaar bij PANDORA. PANDORA ontwerpt, ontwikkelt en verkoopt tijdloze sieraden, hand-finished en gemaakt van hoogwaardige materialen. En dat voor een betaalbare prijs. PANDORA streeft naar waar vakmanschap, met oog voor mens en milieu. Dus verantwoord van begin tot het eind: van hoe alle kwalitatief hoogstaande materialen en edelstenen worden verworven tot het vervaardigen en op de markt brengen van de sieraden. Op de wishlist dus!