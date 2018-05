Zo veel beha’s zou je moet je hebben volgens een lingerie-expert

We dragen er bijna elke dag eentje, maar hoe vaak moeten we ze eigenlijk in de was gooien? Hoelang gaan ze nou daadwerkelijk mee? En hoeveel zouden we er in de kast moeten hebben liggen? We hebben het over… beha’s.

Lees ook: Je beha wassen zonder ‘m te verpesten? Zo krijg je het voor elkaar

Hoewel we regelmatig ons geld uitgeven aan een nieuwe jurk, spijkerbroek of blouse, schiet het er soms weleens bij in om een nieuw lingeriesetje aan te schaffen. En da’s juist zo belangrijk, want jij wil toch ook dat jouw borsten zo goed mogelijk in vorm blijven?

Tijd om te rusten

Volgens lingerie-expert Marissa Vosper van het Amerikaanse merk Negative Underwear zouden we wekelijks vier beha’s moeten dragen, wat erop neerkomt dat je drie keer per week een schone beha uit de lade zou moeten trekken. ‘Iedere dag dezelfde beha dragen is niet goed, je moet ‘m ook rust geven’, zegt ze tegen InStyle. ‘Als je de beha niet genoeg tijd geeft om weer in z’n originele vorm te komen, kan het elastiek te los worden. Met die gedachte zou je er vier moeten hebben.’

Wanneer je beha’s aan vervanging toe zijn? ‘Als ze van goede kwaliteit zijn, gaan ze zo’n 12 tot 18 maanden mee’, aldus Marissa. ‘Beginnen de bande los te zitten of zit-ie niet meer lekker, dan wordt het tijd voor een nieuwe.’

Langer mee

En als je wil dat je favoriete beha zo lang mogelijk meegaat, is het belangrijk dat je ze voorzichtig behandelt. Sandra Dedecker van Chantelle Lingerie legt uit aan GVA.be: ‘Stop ze in een wasnetje in de wasmachine, zodat de beugels niet beschadigd raken. Kies voor een wasprogramma voor ‘fijne was’ en was ze nooit op warmere temperaturen dan 30°C. Na het wassen leg je ze plat op een wasrek (niet ophangen, dus) en berg je ze tenslotte netjes op in je lingerielade. Voorkom bij beha’s met voorgevormde cups zeker dat ze geplet worden – vooral als je ze in je reiskoffer inpakt – om blijvende deuken te vermijden. Vouw ze met de cups over elkaar, zodat ze hun vorm optimaal behouden.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Harper’s Bazaar | Beeld: iStock