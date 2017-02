Ga jij dit jaar trouwen? Lucky you! Toch kan een bruiloft ook een hoop stress veroorzaken. Tussen alle jurken, locaties, make-up en haarstijlen zie je soms door de bomen het bos niet meer.

Flair helpt je een handje door alvast de allermooiste kapsels te selecteren. Of je nu kort of lang haar hebt, krullen of sluik haar – wij weten zeker dat er voor elke bruid een perfect kapsel tussenzit. Bekijk de afbeeldingen hieronder: