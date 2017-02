ZIEN: 7 x originele outfits om te dragen naar een bruiloft

Het trouwseizoen is op komst en de kans is groot dat jij bij meerdere huwelijken je opwachting zal moeten maken – als gast dus, niet als bruid. De romantische geloften, de geglazuurde taart, de open bar – what’s not to love? Alleen: wat moet je aan!?

De meeste bruiloften houden de dresscode ‘cocktail‘ aan, wat neerkomt op een jurkje tot boven de knie. Als jij daar niet direct het type voor bent – of je graag wil onderscheiden van de bende tuttebellen die allemaal dezelfde look hebben – maar de bruid niet voor het hoofd wil stoten, probeer het dan eens met onderstaande combinaties.