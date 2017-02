ZIEN: Dit wordt dé make-up kleur dit voorjaar

De allermooiste pastelkleur, perzik, maakt dit voorjaar een comeback op jouw snoet. Waar het vorig jaar nog allemaal draaide om bordeauxrode oogschaduw, spelen dit jaar zachte tinten een hoofdrol.

En daar zijn we maar wat blij mee, want rode oogschaduw mocht dan wel reuze hip zijn, echt toegankelijk is het niet. Perzik daarentegen, is volgens beautydeskundige Kelli Bartlett een makkelijke kleur om te dragen. “Je kunt hetzelfde product op verschillende plekken gebruiken. Een perzikkleurige blush kan bijvoorbeeld perfect op je wangen en op je ogen, voor een natuurlijke glow over je hele gezicht.” Bovendien is het een warme kleur, die zorgt voor een zachte en stralende uitstraling.

Oranje

Het is wel belangrijk om het harde oranje-perzik (neigend naar koraal) te vermijden op je oogleden of wangen. “Door de oranje ondertoon ziet je huid er sneller geïrriteerd en vlekkerig uit,” aldus Bartlett.

Bekijk hieronder een paar van de mooiste looks: