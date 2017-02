ZIEN: de nieuwste nagellak-collectie van OPI brengt de lente al in huis

Binnen 39 dagen gaat de lente van start – wij zijn echt niet aan het tellen hoor – en daar horen natuurlijk vrolijke kleuren en warmere temperaturen bij. En hoewel het pas begin februari is, lanceren vele modehuizen en beautymerken momenteel al hun lente-en zomercollecties. Zo ook nagellakmerk OPI, die volgende week hun FIJI-collectie uitbrengen.

Of je nu al aan het denken bent aan je volgende vakantie, of op dit moment al ergens aan het zonnen bent op het strand, de nieuwste voorjaarscollecte van nagellakmerk OPI geeft je tonnen inspiratie voor de lente. De FIJI-collectie is gebaseerd op de gelijknamige eilandengroep en bestaat uit maar liefst 12 nieuwe tinten.

Geïnspireerd door de tropische flora en fauna zien we kleuren zoals rijk oceaanblauw, oogverblindend oranje en zandkleurig nude. De 12 kleuren zijn verkrijgbaar in nagellak, Infinite Shine én GelColor. En met namen zoals ‘Suzy Without a Paddle‘, ‘Super Trop-i-cal-i-fiji-istic‘ en ‘Getting Nadi On My Honeymoon‘, zijn wij al helemaal verkocht!