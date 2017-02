ZIEN: Dit nieuws van & Other Stories is zó leuk!

We waren al fan van winkelketen & Other Stories, het zusje van H&M. Iedere collectie is weer een verzameling van hebberigmakende stuks, die ons banksaldo niet écht ten goede komen. En nu breidt het merk ook nog eens uit, want vanaf maart lanceert de Zweedse modeketen haar eigen stationery lijn: The Gift Shop.

De gehele collectie is gebaseerd op gift shop experiences die je onder andere in hotels, op festivals en in musea kunt vinden. Juist ja, de plek waar je altijd allerlei fijne dingetjes kunt inslaan die je eigenlijk helemáál niet nodig hebt. The Gift Shop-collectie is natuurlijk compleet ontworpen in de minimalistische stijl die je van & Other Stories gewend bent.

Details en creativiteit staan voorop bij de collectie van stationairy. Denk daarbij aan notitieboekjes, pennen, agenda’s, reisaccessoires… kortom: alle kantoorartikelen die je maar bedenken kunt. In een prachtige en fashionable uitvoering. De collectie is ontworpen in de studio’s van het merk in Stockholm en Parijs en klinkt ons als muziek in de oren. De collectie ligt vanaf maart in de winkels te Amsterdam en Utrecht, maar kun je natuurlijk ook gewoon shoppen via de webshop van & Other Stories.

Bekijk hieronder alvast een klein voorproefje. Can’t wait!

Bron: ELLE, & Other Stories

Lees ook: