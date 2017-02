ZIEN: ‘Mugshot hottie’ maakt catwalkdebuut tijdens New York Fashion Week

Jeremy Meeks werd wereldberoemd toen hij in de gevangenis zat, nadat zijn mugshot foto viraal ging over het internet. In maart van vorig jaar kwam hij vrij en grote modellenbureaus probeerden hem onmiddellijk te overtuigen van een modellencarrière. Zo schitterde hij al enkele keren voor de lens, maar zijn grote droom is gisteren pas in vervulling gegaan.

Jeremy Meeks – beter bekend als ‘Hot Mugshot Guy‘ – liep gisteren zijn eerste modeshow tijdens de Fashion Week in New York. De 33-jarige vader van twee verscheen op de catwalkshow van ontwerper Philipp Plein, die heel toepasselijk in het teken stond van vrijheid.

@jmeeksofficial at the #FW17/18 #PhilippPlein fashion show #PleinLovesNY #NeighborHoodKingsNEWYORK #nyfw Een bericht gedeeld door PHILIPP PLEIN (@philipppleininternational) op 13 Feb 2017 om 8:14 PST

Op de eerste rij zaten onder andere Madonna, Kylie Jenner en vriendje Tyga. Iedereen zag dat het goed was en voormalig Vogue Paris-redactrice Carine Roitfeld ging zelfs samen met de hunk op de foto.

#crew #goals #philippplein @madonna @kyliejenner @kinggoldchains #NYFW #PPlovesNY Een bericht gedeeld door PHILIPP PLEIN (@philipppleininternational) op 14 Feb 2017 om 9:24 PST

My new friend @jmeeksofficial Een bericht gedeeld door Carine Roitfeld (@carineroitfeld) op 12 Feb 2017 om 12:43 PST

Jeremy werd in 2014 opgepakt voor bendevorming en verboden wapenbezit. Zijn mugshot – de foto die gemaakt werd na zijn arrestatie – ging al snel de hele wereld rond en modellenbureaus smeekten hem voor hen te komen werken. In maart 2016 mocht hij de gevangenis verlaten en sindsdien heeft de 33-jarige Meeks zijn leven verbeterd.

Big thanks to @philippplein78 for believing in me… Last night was epic !!! #NeighborHoodKingsNEWYORK @whitecrossmanagement @supamodelmanagement @carineroitfeld #supastar #epic #godisgood #blessed Een bericht gedeeld door JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) op 14 Feb 2017 om 9:04 PST

