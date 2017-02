ZIEN: Hartjes voor de capsule collectie van Dr. Martens

Met Valentijn voor de deur kunnen we alleen nog maar denken aan rood, roze, hartjes en glitters. Toch stappen we maar al te graag rond in onze favoriete Dr. Martens boots, die niet écht date appropriate zijn. De oplossing? De nieuwe capsule collectie van Dr. Martens, vól hartjes! They can be my valentine…

De timing is op z’n zachts gezegd perféct en we zijn op slag verliefd geworden op de special edition Dr. Martens. De welbekende Bentley II HRT 8-Eye Brogue Boot en de Joyce HRT 4-Eye Brogue hebben net voor Valentijn een ware make-over ondergaan, wat heeft geresulteerd in een zoete collectie met hartjes. Niet alleen de schoenen zijn uitgevoerd in hartjesprint, ook kun je een tas én een t-shirt scoren met een hart erop.

Alle items zijn vanaf nu verkrijgbaar in alle Dr. Martens-winkels, online en in geselecteerde warenhuizen. Happy shopping!