ZIEN: Déze vrouw is op 63-jarige leeftijd ontdekt als model en wij zijn fan

‘Leeftijd is maar een getalletje!’ Hoe ouder je wordt, hoe vaker je deze zin naar je hoofd geslingerd krijgt. We geloven echt wel dat het leven niet ophoudt bij een paar rimpeltjes. Maar van het feit dat schoonheid niet stopt na je tienerjaren, is Lynn Slater het levende bewijs. Ze sleepte namelijk op 63-jarige leeftijd een modellencontract in de wacht, met grijze haren en al. Als dat niet inspirerend is, weten wij het ook niet meer!

Puur toeval

Lynn Slater had nog nooit voor de lens gestaan en ambieerde ook om geen carrière in de modewereld. Toch lijkt het een logische keuze voor haar te zijn geweest, want haar looks, stijl en carrièreswitch zijn op zijn zachts gezegd indrukwekkend. De 63-jarige Slater werd bij toeval ontdekt tijdens haar lunchpauze en is sindsdien fulltime model en modeblogger.

Omsingeld door fotografen

Het gebeurde tijdens New York Fashion Week. Terwijl Lynn nietsvermoedend een luchtje ging scheppen, werd ze plots omsingeld door allerlei fotografen en journalisten. Aan Huffington Post vertelt Lynn: ‘All of a sudden I was surrounded by fashion photographers taking my picture, thinking I was some fashion person. It was really all very accidental.’

Accidential Icon

Na deze onverwachte aandacht voor haar kledingstijl, besloot Lynn een modeblog te starten. Het blog heeft de toepasselijke naam ‘Accidential Icon‘ gekregen. Ook zette ze gelijkertijd een Instagramaccount op, en daar heeft ze inmiddels een legertje van ruim 200.000 volgers verzameld. Alsof dat nog niet genoeg is, is ze ook nog getekend bij modellenbureau Elite.

Feilloos stijlgevoel

Een blik op haar foto’s en wij snappen direct waarom de paparazzi Lynn aanzagen voor een belangrijke dame uit de fashionscene. Want haar stijlgevoel is briljant; edgy, speels en toch klassiek tegelijk. Haar looks lijken allemaal te willen zeggen dat mode een feestje is, en we hebben Lynn dan ook gebombardeerd tot onze spirit animal. Want op deze manier oud worden, daar tekenen wij voor!