ZIEN: Beauty- en modetrends gespot op de rode loper van de BRIT Awards

5. 5. Bloemen

De laatste trend is er eentje waar we enorm vrolijk van worden, want in 2017 zien we overal bloemen verschijnen. Op kledingstukken, op accessoires en schoenen, overal waar het past, zul je het zien. Het was dan ook geen verrassing dat op de BRIT Awards enkele fleurige vrouwen verschenen en wij zijn helemaal fan van de look van Katy Perry en Lianne La Havas.

Beelden: Hollandse Hoogte