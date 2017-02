ZIEN: Dit zijn de 5 beste oogschaduwkleuren voor vrouwen met bruine ogen!

Vrouwen met bruine ogen, opgelet! Bruin is niet alleen de meest voorkomende oogkleur in de wereld, er zijn ook enorm veel opties in make-up kleuren die je donkere kijkers in de verf zetten. Wij zetten de tips & tricks voor jullie op een rijtje.

VorigeVolgende 1. Bronze Deze kleur komt niet echt als een verrassing, aangezien brons een van de meest gebruikte oogschaduwkleuren ooit is. Ook voor bruine ogen is het een perfecte keuze omdat een gelijkaardige metallic kleur ervoor zorgt dat de vlekjes in je iris meer opvallen. Aanbreng-tip: plaats ook een beetje oogschaduw onder je onderste wimperrand voor een dramatisch effect. 2. Witgoud De kleur witgoud klinkt al snel té opzichtig of voor speciale gelegenheden, maar het is perfect te dragen op een gewone werkdag. De kleur valt als het ware als een warme lichtstraal op je oog waardoor je oogkleur meer zal opvallen. Aanbreng-tip: zorg dat de oogschaduw tot in het binnenste hoekje van je oog komt, want dit zal je blik openen en je kijkers in de verf zetten. 3. Olijfgroen Olijfgroen is niet alleen dé trendkleur van het moment, het is ook nog eens een perfecte kleur voor oogschaduw. Bruine ogen zullen al snel een gouden gloed krijgen, wat velen omschrijven als ‘a sparkle’. Aanbreng-tip: Vervaag de kleur naar boven toe, met het meest geconcentreerde deel net boven je wimperrand. Hier kan je een make-up borsteltje voor gebruiken. 4. Blauw Dit is een kleur voor de durvers, want een blauwe laag op je oogleden is heel opvallend. Het voordeel is wel dat de blauwe toon ervoor zorgt dat het wit rond je iris feller en helderder wordt, wat de bruine kleur natuurlijk opnieuw meer naar voren doet komen. Aanbreng-tip: Probeer de kleur zo gelijk mogelijk aan te brengen over heel je ooglid 5. Paars Opnieuw een gedurfde keuze, maar eentje dat al minder opvallend is dan het blauw. Paars staat tegenover bruin in het kleurenwiel, waardoor het de perfecte kleur is om je ogen in de verf te zetten. Het paars toont namelijk een groot contrast met het bruin waardoor je kijker zullen schijnen als nooit te voren. Aanbreng-tip: Veeg met je borsteltje van onder naar boven om een schaduw te creëren onder je arcadeboog. Lees ook: M.A.C. lanceert magnetische oogschaduw en die ziet er gewoon magisch uit

