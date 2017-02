YES: Deze sieradentrend uit de jaren 90 is dit voorjaar weer helemaal terug

Onderschat nooit met belang van een paar goeie sieraden. Met een mooi horloge, fijne ketting of chique paar oorbellen kan jij een alledaagse outfit heel bijzonder maken. Bovendien: diamonds are forever. Of, voor de minder fortuinlijke onder ons, oorbellen passen altijd ­čśë

Daarom volgen wij de trends op sieradengebied op de voet en van de laatste ging ons hart onmiddellijk sneller kloppen. Moesten de oorbellen vorig jaar nog zo groot en hysterisch mogelijk zijn (auch!) dit voorjaar maakt een 90s klassieker zijn comeback: ringen!

Yep, de lievelingsexemplaren van Mean Girl Gretchen Wiener maken een comeback! In de afgelopen weken werden de oorbellen maar liefst 74 procent meer bekeken op Pinterest.

Misschien heb je nog een paar liggen? Of als je dat toch een beetje te saai vindt, zijn er ook allemaal variaties op de klassiekers. Wij zagen geometrische varianten, ringen bestempeld met diamantjes en zelfs ringen in twee verschillende formaten!