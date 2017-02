WOW: Deze haarverf verandert constant van kleur

Als jij een kind van de 90s bent, kan je je vast nog wel de mood ring herinneren. Zo’n ring met een grote steen waarvan de kleur verandert afhankelijk van jouw stemming. Groen stond voor relaxed, geel voor kwaad.. Wisten mensen gelijk wanneer ze uit je buurt moesten blijven.

Deze techniek, waarbij in feite (lichaams-)temperatuur door werkt naar je accessoires, kan je nu ook toepassen op je haarkleur. Heel handig als jij wel regelmatig van haarkleur wil wisselen, maar liever niet wilt eindigen met een pruikje.

Het brein achter dit concept is scheikundige (en zelfbenoemd heks) Lauren Bowker. De haarverf verandert van kleur afhankelijk van de temperatuur van de omgeving. Het resultaat is absoluut magisch. Het project het ‘FIRE’ en zal deze week voor het eerst te zien zijn tijdens de Fashion Week in Londen.

Bekijk de video hieronder:

Bron: Dazed, Cosmopolitan UK