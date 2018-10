Door je wollen trui op deze manier te wassen, kriebelt-ie niet meer

Waarschijnlijk wil je er nog niet aan geloven en stel je het zo lang mogelijk uit, maar de periode dat we weer de wollen truien uit de kast mogen halen, komt steeds dichterbij.

Heb je een prachtexemplaar dat je dolgraag wíl dragen maar niet aantrekt omdat-ie zo kriebelt? Met deze trucjes heb je daar geen last meer van.

1. Azijn

Van het gekriebel afkomen hoeft gelukkig helemaal niet lastig en duur te zijn. Voeg simpelweg een scheutje natuurazijn toe aan de wollen was, dat goedje kan ervoor zorgen dat de harde en dus prikkende pluisjes een stuk zachter aanvoelen. Nog een tip: was je wollen truien altijd binnenstebuiten om wrijving tijdens het wassen te verminderen. Gooi je ‘m in de was met een kledingstuk dat bijvoorbeeld een rits bevat? Bescherm je trui dan goed door ‘m in een waszak te doen.

2. Vriezer

Je hebt vast weleens gehoord dat je nare geurtjes uit je kledingstukken kunt krijgen door ze even in de vriezer te leggen. Maar… ook als je een kriebeltrui hebt, kan een nachtje in de diepvries wonderen doen. De vezels zullen samentrekken en daardoor minder kriebelen. Ha!

3. Conditioner

Nog een manier om je wollen trui zachter te maken, is door crèmespoeling te gebruiken. Dompel het kledingstuk onder in koud water, druk vervolgens zo goed mogelijk het koude water eruit en dep er dan (bij voorkeur extra voedende) conditioner op. Laat de boel een halfuurtje intrekken en druk dan het haarproduct er voorzichtig uit. Tot slot leg je ‘m op het droogrek en is het een kwestie van wachten tot-ie droog is.

Bron: GVA.be | Beeld: iStock