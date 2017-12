Winterkwaaltjes: wie kent ze niet? Zo kom je ervanaf!

Zo behandel je deze veelvoorkomende winterkwaaltjes, die de kop opsteken met guur weer, op een zachte en lieve manier.

Schrale lippen

Smeer wat honing op je lippen als je in bad gaat. Dat maakt je lippen zacht en velletjes verdwijnen als sneeuw voor de zon. Bovendien bevat honing veel vitamines, mineralen, eiwitten en stoffen die vocht vasthouden, wat de bovenste huidlaag van je lippen de kans geeft om te herstellen. Tip: gebruik ‘rauwe’ honing van de natuur- of biowinkel, die is onbewerkt en dus zitten er de meeste voedingsstoffen in.

Droge benen

Geef je benen twee keer per week een smeer- én scrubbeurt. Zo verwijder je de dode huidcellen en raken je poriën niet verstopt, waardoor verzorgingsproducten van je nieuwe winterskincare-routine beter worden opgenomen. Het resultaat: goed doorbloede en zachte benen. Tip: maak er een ritueel van voor het slapengaan. Douchen, scrubben en smeren maakt rozig, dus slaap je ook nog eens als een roos.

Droge handen

Neem bij het tanken wat extra plastic ‘handjes’ mee naar huis, of koop ze bij een doe-het-zelfzaak. Smeer voor het slapengaan je handen in met een rijke handcrème, trek de plastic handschoentjes eroverheen aan en tukken maar. De volgende ochtend zijn ze weer zijdezacht! Beloofd.

Gouden middel

Verwen je droge en gevoelige huid met de Marrakesh verzorgingslijn van Therme. De argan- en amandelolie – niet voor niets het vloeibare goud uit Marokko genoemd – verzorgen, beschermen en verzachten de huid.

