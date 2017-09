Willen we: er bestaan nu geurende (nep)tattoo’s

Vroeger als kind waren er al plakplaatjes die naar kauwgomballen roken. Nu bestaat er net zoiets, alleen dan véél beter. Deze bloementattoo’s hebben namelijk een fleurige geur.

Tattly, een tattoo winkel in New York, heeft op een ingenieuze manier bloemen- en kruidengeuren overgebracht in de plakker. Elke verschillend plaatje heeft dan ook zijn eigen odeur. Draag je een design van artiest Vincent Jeannerot van peterselie, dan zul je deze kruiden ook ruiken. Ga je liever voor bloemen? Dan kun je gaan voor geurige rozen, hortensia’s en de beste van allemaal: de roze pioen. Heerlijk!

Take our sage advice and parsley out thyme to smell the rosemary. Find all of the Bouquet Garni herbs via the link in our bio! Een bericht gedeeld door Tattly Temporary Tattoos (@tattly) op 4 Apr 2017 om 1:17 PDT

On Mother’s Day, gift with a twist. Delight mom with these floral and scented Tattly by @vincentjeannerot. Find our Perennial Set in the #MothersDay guide via the link in our bio. Een bericht gedeeld door Tattly Temporary Tattoos (@tattly) op 27 Apr 2017 om 8:07 PDT

You know us, we always endorse playing with our (food) Tattly. Cooking is so much more enjoyable that way! Click that bio link to find the ingredients. Een bericht gedeeld door Tattly Temporary Tattoos (@tattly) op 7 Apr 2017 om 1:03 PDT

Bron: Cosmopolitan | Beeld: Instagram