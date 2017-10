Wijnlovers opgelet: deze lipgloss is gegoten in een wijnflesje

You either love it or hate it: lipgloss is niet iedereen zijn ding. Al denken we dat je voor deze versie graag een uitzondering maakt. Het is namelijk in de vorm van een wijnflesje. Hebben!

Maar mocht je echt niet van plakkende lippen houden, dan heeft Koreaanse cosmeticabedrijf Labiotte het ook al uitgebracht als lipstick. Geniaal! De lipglossen zijn verkrijgbaar in wel zes verschillende kleuren, allemaal geïnspireerd op de verschillende druifsoorten gebruikt in rode wijnen. En dat niet alleen: alles is volledig gemaakt van natuurlijk ingrediënten én je vindt er extracten van rode wijn in terug. NOM!

