Dit wil je hebben: lipproducten met een scheutje wijn erin verwerkt

Het Koreaanse cosmeticabedrijf Château Labiotte heeft zojuist onze dag goedgemaakt. Ze hebben namelijk een lipproduct geproduceerd waar een scheutje wijn in zit verwerkt.

Heb je liever de smaak Shiraz Red of Merlot Burundy op je lippen? Draag je liever lippenstift, lipgloss of een lippenbalsem? Het maakt niet uit bij Château Labiotte. Het cosmeticabedrijf heeft over alles nagedacht. De verschillende soorten wijnen zijn namelijk in alle drie de lipproducten verwerkt.

Wijnfles

Deze lipproducten in de vorm van wijnflessen en wijnglazen zijn alleen al een musthave voor je make-uptafel. En als extra heeft het wijnextract ook nog eens een anti-aging effect. Wij zijn nu al fan.

Een bericht gedeeld door LABIOTTE 라비오뜨 (@labiotteofficial) op 31 Aug 2017 om 5:14 PDT

Een bericht gedeeld door LABIOTTE 라비오뜨 (@labiotteofficial) op 27 Jul 2017 om 7:57 PDT

Bron: NSMBL | Beeld: iStock