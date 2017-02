Wauw: H&M en Zara Larsson brengen samen een collectie uit

H&M heeft bekend gemaakt dat ze in mei een exclusieve collectie zullen uitbrengen die in samenwerking met de Zweedse singer-songwriter Zara Larsson werd ontworpen. Het gaat om een zogenaamde capsule collectie met items die een mix zullen zijn tussen edgy streetwear en glamorous stagewear die een reflectie zijn van de persoonlijke stijl van Zara Larsson.

Over de samenwerking met H&M zegt Zara Larsson: ‘Ik ben zo blij dat ik met H&M aan dit project kan werken. Ik ben altijd dol geweest op het merk, H&M is leuk en toegankelijk voor meiden van alle leeftijden en daar ben ik dol op. Daarnaast is het ook nog eens een geweldig team om mee te werken! Ik kan niet wachten totdat ik met jullie kan delen waar waar we aan gewerkt hebben!’

H&M steunt jong muzikaal talent

Met de samenwerking toont H&M nog eens hun commitment aan het steunen van jong muzikaal talent. Behalve de nieuwe collectie zal het nieuwe album So Good van Zara ook gepromoot worden via hm.com en kun je haar album alvast via de site bestellen. Als het album dan uitkomt op 17 maart zal het direct worden toegevoegd aan je Spotify muziekbibliotheek.

H&M >< Zara Larsson

De collectie die Zara Larsson samen met H&M ontwierp is vanaf 18 mei online en in een aantal winkels verkrijgbaar. Afgaand op de eerste beelden uit de campagne verwachten we dat er veel zilver roze in zal zitten:

