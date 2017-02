Wauw: borstkanker survivors tonen littekens op catwalk tijdens NYFW

New York Fashion Week is in volle gang en deze dagen gaan nooit onopgemerkt aan ons voorbij. Gisteren toonde we nog de meest opvallende looks dusver, maar de show van ontwerpster Dana Donofree was meer dan alleen opvallend. De show droeg namelijk een belangrijke positieve boodschap uit. Hear, hear!

Littekens

Ontwepster Dana Donofree stak haar show AnaOno in een bijzonder jasje. Het thema van haar show was body image positivity, en voor de gelegenheid stuurde ze zestien vrouwen met duidelijk zichtbare littekens de catwalk op. Alle vrouwen hebben deze littekens opgelopen tijdens hun strijd tegen borstkanker. Sommige van hen zijn schoon verklaard, anderen zijn nog aan het vechten tegen de ziekte.

Taboe doorbreken

Het doel van deze actie is dat Dana Donofree het taboe wat op littekens door borstkanker heerst wil doorbreken. Dana startte haar modelabel toen ze zelf nog worstelde met borstkanker, wat resulteerde in een collectie die voornamelijk bestaat uit lingerie voor vrouwen met afwijkende borsten. Vrouwen wiens borst(en) zijn geamuteerd, vrouwen die borstrecontructies hebben of juist kampen met pijn door de operaties als gevolg van borstkanker.

Goed doel

Tijdens New York Fashion Week showden de zestien vrouwen hun littekens op de catwalk, wat al een prachtig initiatief is. Maar dat is nog niet alles, want de gehele winst van de show wordt ook nog eens gedoneerd aan non-profit organisatie Cancerland. Amazing!