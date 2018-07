Of het nu een nieuwe trui, jurk of broek is: als je een nieuwe outfit hebt gescoord, kun je waarschijnlijk niet wachten tot je ‘m aan kunt trekken. Toch zou je je nieuwe kleding eerst een keer in de was moeten gooien, en niet alleen omdat het door meerdere mensen gepast is.

In de winkel hebben heel wat mensen de kleding aan de rekken aangeraakt (wie weet wat ze ervoor vast hebben gegrepen) en gepast, wat niet heel fris is. Daarnaast hebben de kleren niet alleen aan de hanger gehangen, maar zijn ze waarschijnlijk ook in contact gekomen met de stoffige vloer in de paskamers. Oók niet heel lekker. Maar er is nóg een reden waarom je je nieuwe kleding beter eerst kunt wassen voordat je het aantrekt, en die heeft alles te maken met chemische stoffen.

Huidirritatie

De kleren die in jouw favoriete winkel hangen, zouden vaak behandeld zijn met chemische stoffen om ze zo min mogelijk te laten kreuken. Je huid is alleen minder blij met de chemicaliën; volgens experts zou je er huidirritatie aan over kunnen houden. Denk hierbij aan jeuk en rode uitslag. Deze gevolgen zijn vooral te wijten aan de stof formaldehyde, maar ook kleurstoffen kunnen huidirritatie veroorzaken. In het belang van je huid kun je nieuwe kleding dus beter eerst in de wasmachine gooien. Better safe than sorry!

Bron: Metro UK | Beeld: iStock