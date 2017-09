Waarom je in de herfst meer last hebt van haaruitval

Kom jij sinds kort ineens veel meer haren tegen op je borstel en in het doucheputje? Don’t worry! In het najaar verliezen we nu eenmaal meer haren dan in andere seizoenen. Maar hoe kan dat?

Groeifase

Onze haren rusten het meest uit in juli, waardoor ze in oktober (honderd dagen later) uitvallen. De zomer heeft door de warmte en het vele zonlicht een positieve invloed op onze hormonen, die ook onze haargroei regelen. Als de zomer voorbij is, zijn veel haren bij het eind van hun groeifase beland, en daarom vallen ze uit.

Binnenuit

Het verliezen van de vele haren tijdens deze periode is dus niets ernstigs. Vind je het zelf wel erg? Dan kun je nieuwe haargroei stimuleren. Hieronder hebben we een aantal tips voor je op een rijtje gezet.

Kies voor goede haarproducten. Net zoals bij je huid, is de reiniging van hoofdhuid en haar erg belangrijk.

Blijf je haar gewoon borstelen. De haren die uit gaan vallen, kun je niet tegenhouden. Sterker nog: juist door het te blijven kammen en borstelen, stimuleer je de groei.

Verf je haar niet te vaak, in ieder geval niet meer dan één keer in de zes tot acht weken.

Laat je haarpunten regelmatig knippen.

