Waar je rekening mee moet houden bij het kopen van sportkleding

Sporten is nou eenmaal niet onze meest favo bezigheid, dus doen we er alles aan om het tijdens onze work-out zo leuk en comfortabel mogelijk te maken. Hippe prints genoeg in de winkel, maar waar moet je nog meer naar kijken als je sportkleding koopt?

Omhoog kruipende shirts

Niets irritanter dan een sportshirt dat omhoog kruipt tijdens je hardloopsessie of oefeningen in de gym. “Kies een shirt uit dat past bij de activiteit en intensiteit. Vooral tijdens het hardlopen wil je shirt weleens omhoog kruipen. Draag daarom een lichte, sneldrogende, technische top. Die functionele materialen voeren transpiratievocht van de huid af naar de buitenkant van de stof, waar het verdampt. Zo wordt je shirt niet nat, blijft het niet aan je lijf plakken en kruipt het dus ook niet omhoog,” vertelt Lisa Weber van ASICS.

Oververhit

Jaloers zijn we op die vrouwen die het nooit warm lijken te hebben of ook maar een druppeltje zweet produceren. Krijg jij het wel snel warm als je aan het trainen ben? Ga voor een sportoutfit met een speciaal gellaagje aan de bovenkant van de rug. Zodra dat in contact komt met zweet, heeft het een verkoelende werking.

Lekker strak

Over het algemeen geldt: hoe sneller je loopprofiel, hoe strakker, lichter en meer spierverstevigend je kleding moet zijn. Klinkt logisch, toch? Kies daarom voor een nauwsluitende outfit van een niet al te dikke stof.

Binnen of buiten?

Of je nou binnen of buiten sport, qua kleding zou dat niet zoveel uit moeten maken, toch? Niet helemaal, vertelt Weber. “Reflectie voor goede zichtbaarheid, water- en windbestendig en vochtregulering zijn eisen en kwaliteiten die hardlopers aan hun kleding moeten stellen. Hoe meer je richting fitness en indoor gaat, hoe meer katoen er in de kleding is verwerkt. Maar nooit 100 procent, er is altijd performance materiaal aan toegevoegd.”

Goeie maat

Een te grote sportbroek zakt alleen maar af en een te klein shirt zit ook niet lekker wanneer je in de gewichten hangt. Zorg daarom dat je de goeie maat van je sportkleding koopt.

Schurende naden

Het is belangrijk en fijn als je outfit je niet in de weg zit tijdens een intensieve of lange work-out. Kies daarom voor een seamless sportoutfit, zodat je geen last hebt van schurende naden. Daarnaast scheelt het produceren van seamless items een hoop restmateriaal, waardoor het bijdraagt aan duurzaamheid. Win-win!

