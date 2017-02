VIDEO: dit is de razendsnelle make-uproutine van Drew Barrymore

Celebs zien er altijd fantastisch uit, maar wanneer ze even niet in de spotlight staan, is een team van professionele visagisten totaal overbodig. Ook naast de rode loper hebben celebs zo hun beautyroutine, en Drew Barrymore laat je alvast die van haar zien.

Van nonchalant en casual tot alert met een touch of chic: Drew Barrymore kan het in minder dan vijf minuten. De ‘Santa Clarita Diet’-actrice deelt tussen de mascara en de lipliner door een paar van haar favoriete beautytricks – wist je bijvoorbeeld dat Drew altijd en overal een beetje van haar lippenstift op haar wangen debt? Of dat ze dagcrème bovenop – jawel – haar foundation aanbrengt? Het lijkt ons een van de grootste no-go’s op vlak van make-up, maar het lijkt wel te werken. See for yourself: