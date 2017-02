Vans komt met Special edition sneakers vól bloemen!

Terwijl de vrieskou nog op de loer ligt, beginnen we langzaam al te mijmeren over warmere temperaturen. De samenwerking tussen Vans en het Japanse modelabel Undercover wakkert die lentekriebels ontzéttend aan, want ze brengen sneakers met een zomers bloemenprintje op de markt. Love it!

Trendy schoentje

Het is dé sneaker van het moment en ieder modemeisje is er dan ook al wel op gespot. Ook voor de komende lente en zomer zijn Vans nog een grote trend. De zwart-witte variant heeft zo langzamerhand het straatbeeld overgenomen, waardoor we best snappen dat je de sneaker niet meer heel origineel vindt. Daarom sprongen we dan ook een gat in de lucht toen we hoorden over de fijne samenwerking van Vans en Undercover.

Bloemenprint

De samenwerking heeft geresulteerd in twee Old School sneakers van suede, uitgevoerd in een vrolijke en toch minimalistishe bloemenprint. Vault by Vans x Undercover is de naam van de collectie, en de stappers zijn gebaseerd op de jeugdigheid van ontwerper Jun Takahashi. De bloemenprint an sich is al een applausje waard, maar de details maken ons helemaal enthousiast. Want zelfs de zool van de schoen is voorzien van een vrolijk bloemenprintje. Cute!

Helaas zijn de sneakers alleen in Austalië te verkrijgen, maar met ’t oog op Ebay of Marktplaats hopen we de gympen toch nog te kunnen bemachtigen deze zomer. Want zeg nou eerlijk, de schoenen zijn toch té leuk?!