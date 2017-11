Perfect kerstcadeau: er is nu een unicorn make-uppalet

*Anzeige DREAMS COME TRUE Super excited to announce that I partnered up /w @bhcosmetics to create my very own Eyeshadow & Highlight Palette! OMG I‘M STILL SHOOK!! MARVYCORN PALETTE IS REEEEAAL!! Genau in dieser Minute ist die Sign up Page zu meiner ganz eigenen Palette online gegangen! Geht einfach auf www.bhcosmetics.de/marvyn oder klickt auf den Link in meinem Profil, um euch anzumelden & als erster von allen Infos zur Palette zu erfahren!Außerdem ist es hilfreich für uns um sicher zu stellen, dass auch wirklich jeder eine Palette bekommt! Im Laufe der nächsten Woche wird noch ein Video folgen mit einer Review & Swatches, ich freue mich unglaublich darauf, dass ich nun endlich diese Neuigkeit mit euch teilen darf & ich hoffe ihr freut euch eben so stark!! DIESE PALETTE IST FÜR EUCH, MEINE MARVYCORNS!! ✨ Kann nicht abwarten euch zu zeigen, wie sie von innen ausschaut!! DANKE FÜR ALLES, I LOVE YOU ALL SO MUCH!! #marvycornpalette #marvynmacnificent

A post shared by MARVYN MACNIFICENT (@marvyn_macnificent) on Nov 4, 2017 at 3:38am PDT