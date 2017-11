Lifehack: zo weet je als eerst wanneer de sale bij de Zara begint

Het is echt zo: we worden gelukkiger van een superkoopje tijdens de sale dan met een dure ‘investering’ tijdens reguliere verkoop. Maar wachten op de afprijzingen brengt altijd één risico met zich mee: je kunt zomaar misgrijpen op die ene must-have. Dat is na vandaag verleden tijd, want met deze tip sta jij als eerst tussen de sale bij Zara.

Winteruitverkoop

De uitverkoop van de Zara begint altijd de dag na kerst; op 27 december dus. En een extra tip: online begint de uitverkoop één dag eerder.

Voorselectie

Selecteer je favoriete items op voorhand, zodat je precies weet waar je moet zijn. Probeer ook rekening te houden met seizoensitems. Winterjassen en dikke truien zullen sneller uitverkopen dan items die je het hele jaar door kunt dragen. Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws van je favoriete modemerk? Abonneer je dan op hun eigen nieuwsbrief. Shoppen maar!

