Tof: H&M’s nieuwe Studio Collection neemt je mee naar de set van ‘Twin Peaks’

Hoewel de Amerikaanse zender Showtime (helaas) al heeft aangegeven dat er geen vervolg komt op de vorig jaar verschenen revival van Twin Peaks – de spannende thriller uit de jaren negentig, leeft de serie tóch voort dit najaar. Modeketen H&M eert de serie door zich voor hun nieuwe, exclusieve Studio Collectie volledig door de show te laten inspireren.

Magisch mysterie

De serie, met Kyle MacLachlan in de hoofdrol als agent Dale Cooper, was een hit in de jaren 90. Het verhaal draait om de moord op het populaire schoolmeisje Laura Palmer. Na twee seizoenen trok zender ABC de stekker uit Twin Peaks. Vorig jaar keerde het programma 26 jaar na de laatste aflevering terug op de Amerikaanse televisie, bij Showtime.

Ultieme combi

Net als vele fans had ook H&M de serie gemist. Daarom hebben designers van het Zweedse modeconcern zich voor hun nieuwe Studio Collection, die tweemaal per jaar uitkomt, laten inspireren door de mode uit de culthit. Ze creëerden een lijn waarin prachtige, donkere, diepe herfstkleuren centraal staan en fashion uit de jaren 50 en 90 wordt gecombineerd, precies zoals in de serie. Onder meer de trenchcoat van Dale Cooper komt terug in de kledinglijn.

Shoppen maar!

De prijzen van de collectie variëren van € 9,99 voor lingerie tot € 299 voor een leren biker jack. Je shopt de Studio Collection AW 2018 vanaf 6 september online en in geselecteerde winkels.

We verzamelden hieronder een aantal prachtbeelden van de collectie en voelen de Twin Peaks-vibe hélemaal. Word je al hebberig?

