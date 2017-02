Trucje: Zo verwijder je nagellak zonder vlekken

Mooi gelakte nageltjes is iets wat wij zeer hoog in het vaandel hebben staan. Mooi verzorgde handjes zijn immers je visitekaartje, maar we kunnen niet ontkennen dat een home manicure some best wat voeten in de aarde heeft. Want hoe verwijder je die nagellak, zónder vingers vol vlekken te krijgen?!

Kliederboel

Hadden we dit maar eerder geweten. Het lijkt eerder regel dan uitzondering te zijn dat onze vingers na het verwijderen van onze nauwkeurig aangebrachte nagellak, veranderen in een ware kliederboel. Vooral wanneer we voor vuurrood – fave – zijn gegaan. Herkenbaar?

Geduldproef

De truc is ontzettend simpel. Het enige wat je nodig hebt is een flesje nagellakremover, een aantal wattenschijfjes en een portie geduld. Want in plaats van in het wilde weg te gaan poetsen met die wattenschijfjes, kun je het in remover gedrenkte watje beter een aantal seconden op je afgebladderde nagel laten rusten. Daarna kun je het in een handbeweging verwijderen.

Doeltreffend

Doordat je niet poetst maar veegt, zorg je ervoor dat de nagellak niet op je vingers terecht komt. De remover kan zo veel beter zijn werk doen, met als resultaat dat je schone nageltjes én schone vingers hebt. Zonder met slordige rode vlekken de dag door te hoeven gaan. Handig!

