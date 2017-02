TREND: Iedereen kiest massaal voor een backless trui

I’m bringing sexy back… Justin Timberlake zong het jaren geleden al, maar in 2017 nemen we zijn advies ten harte. Vergeet de dikke wintertruien met fluffy accenten want alle aandacht gaat dit voorjaar naar onze rug.

Het goede voornemen om meer te sporten in 2017 zou nu al zijn eerste resultaten moeten laten zien. En dan hebben we het niet over een slankere derrière of afgetrainde buikspieren – leuk als dat ook al te zien is natuurlijk – maar dit voorjaar is het onze rug die we in de kijker zetten. De nieuwste trend in modeland is namelijk een trui met open rug, waardoor je dus een stukje huid zal tonen. Niet alleen super sexy, maar ook nog eens enorm stijlvol.

Voor dat je denkt dat je nooit nog een beha of ondergoed kan dragen, de ‘open gaten’ zijn zo klein of zo groot als je ze zelf wilt. Zo kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om enkel het onderste stuk van je rug te tonen, waarbij enkel een tiental centimeters huid te zien zal zijn. Durvers gaan voor een volledig open trui die enkel met een lintje of strikje bijeen gehouden wordt.

Geen idee waarover we praten? Of misschien gewoon een beetje inspiratie opdoen? Check de onderstaande Pinterest-voorbeelden.