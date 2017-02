TREND: Dit hippe accessoire doet ons terugdenken aan onze schooltijd

Vorig jaar maakten heel veel accessoires en kledingstukken al hun comeback in de modewereld zoals de choker, de piepkleine rugzak en de slipdress. Blijkbaar kunnen fans de 90’s trends wel smaken, want designermerken blijven er steeds meer terugbrengen. En het nieuwste exemplaar doet ons héél hard terugdenken aan onze schooltijd.

Wie als kind door haar moeder elke dag met twee vlechtjes naar school gestuurd werd – oh de horror – zal zich ook wel herinneren dat die niet werden samengebonden met gewone rekkertjes. Het was namelijk hip en trendy om er strikjes rond te doen, liefst nog in een opvallende kleur. Nostalgie boven, want hedendaagse modeontwerpers waren twintig jaar geleden blijkbaar ook fan van de trend en besloten om deze gewoon terug te herintroduceren op de catwalk. Tijdens de New York Fashion Week zagen we de nineties velvet hair bow-trend meerdere keren voorbijkomen zoals onder andere bij Tory Burch en Marchesa.

Our #ToryBurchFW17 collection is now available for pre-order via @modaoperandi. Link in bio. #regram #nyfw Een bericht gedeeld door Tory Burch (@toryburch) op 24 Feb 2017 om 6:29 PST

Ook in het dagdagelijkse leven kan je de strikjes dragen, maar het best in een upgrade versie van de vlechtjes. Zo kan je bijvoorbeeld een lage of hoge paardenstaart opsmukken met een lintje er rond of een exemplaar door je knot weven. Zorg ervoor dat het lintje lekker groot en opvallend is voor het mooiste resultaat.

Hair and makeup tests. #ToryBurchFW17 #BehindTheScenes Een bericht gedeeld door Tory Burch (@toryburch) op 13 Feb 2017 om 3:07 PST

