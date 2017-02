TREND: Haarjuwelen zoals gezien op de rode loper

Awardshows zijn hét ideale moment om de nieuwste trends in mode- en beautyland te ontdekken. Celebs zijn namelijk meestal de eerste om een bepaald juweel of make-upverschijnsel in de schijnwerper te zetten om daarna vrouwen over heel de wereld hun look te zien recreëren. Zo ook bij de nieuwste trend, namelijk haarjuwelen.

Vergeet je saaie paardenstaart of ingevlochten hairdo, dit voorjaar mag het allemaal een beetje opvallender. Haarjuwelen zijn de nieuwste trend van het moment waarbij blinkende accessoires (met liefst veel glitter) onze kapsels een extra touch geven. Van smalle haarlintjes tot een volledige haarbos vol juwelen, je kunt het zo gek en opvallend maken als je zelf wilt. Wij zetten hieronder enkele voorbeelden op een rijtje, zoals gezien op de rode loper van de SAG-awards 2017.

Danielle Brooks

De ‘Orange Is The New Black’-actrice verscheen twee weken geleden op de rode loper met een wel heel opvallende haardos. Danielle koos voor een heleboel extensions die daarna als een soort beehive op haar hoofd werend vastgepind. Een haarjuweel van $50.000 werd daarna gedresseerd van de bovenkant tot aan haar voorhoofd, met een super chique look als resultaat.

That @infamousmstish whipped this hair up and @brandyallen created a face that complimented it so well! Thank you ladies. 💜 #girlpower Een foto die is geplaatst door Danielle Brooks (@daniebb3) op 30 Jan 2017 om 9:04 PST

Millie Bobby Brown

De 12-jarige actrice uit ‘Stranger Things’ koos voor een meer draagbare variant. Millie droeg een haarband over haar haren die stijlvol naar achter gekamd werden. De diamanten – in dit geval waren het echte, maar dat is helemaal niet nodig natuurlijk – zorgen voor een subtiele schittering die het jonge karakter van de actrice in de kijker zetten.

Janelle Monae

Janelle koos tijdens de SAG-awards voor schattige en speelse haarjuwelen, die perfect pasten bij haar opvallende jurk. Naast een simpele zilveren haarband werden er ook kleine zilveren vlinders en bloemetjes in het haar van de zangeres bevestigd. Een leuke look voor als het eens wat minder serieus moet.

Thank you @chanelofficial for giving us hair accessories to play around with! And for those asking my lip color is @covergirl #outlastallday #vividviolet! 🔲⬛️ Een foto die is geplaatst door Janelle Monáe (@janellemonae) op 2 Feb 2017 om 6:58 PST

Vanessa Kirby

Onze favoriet is echter het kapsel van ‘The Crown’-actrice Vanessa Kirby. De blondine koos voor een simpel ingevlochten coupe, maar deze werd ‘gepimpt’ met een prachtig haarjuweel. De zilveren ketting werd samen met het haar ingevlochten, waardoor het juweel subtiel tevoorschijn komt. Zeker eens uitproberen dus!

Details of the braided updo I created on this sweet human @vanessa__kirby for the SAG Awards, using my new liquid silver chain comb. Check out @adirxleletny for details on when you can buy it. #hairbyADIR #vanessakirby #adirxleletny #sagawards Een foto die is geplaatst door Adir Abergel (@hairbyadir) op 29 Jan 2017 om 4:49 PST

