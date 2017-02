TREND: een ‘daith piercing’ zien we straks echt overal terug

Haarjuwelen, furry lips en een backless trui,… 2017 was al een opvallend jaar als het aankomt op trends. Ook de nieuwste musthave in de wondere wereld van de accessoires is weer een toppertje, al zal het vooral aan de durvers zijn. Zo wordt namelijk de ‘daith piercing’ hét juweel dat iedereen aan zijn oor wilt.

De naam zegt nog niet zo veel, al moeten we toegeven dat het niet echt schattig of aanlokkelijk klinkt. Gelukkig is het wel een mooie trend en vooral héél hip en trendy in Amerika. De ‘daith piercing‘ ziet er alvast heel stoer uit, nu nog de moed verzamelen om het juweeltje door ons oor te laten steken.

Voor de durvers zetten wij alvast enkele voorbeelden op een rijtje.