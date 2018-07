6 tips om vaker stralend maar zonder make-up de deur uit te gaan

Met de zomer en daarbij horende vakantie in aantocht ging Flairs Carolien de uitdaging aan: 10 dagen make-uploos door het leven voor een stralendere huid, omdat je je op het strand en aan het zwembad zónder foundation, mascara en lipstick alsnóg zelfverzekerd wil voelen. Wil je net als Carolien ook make-uploos gaan? Ga dan nu naar Douglas en ontdek de Aquasource Gel tegen een tijdelijk verlaagde prijs.

Flair samen met Biotherm

De deur uitgaan zonder make-up is voor veel vrouwen een no go; door onszelf te verschuilen achter een masker van beautyproducten voelen we ons tóch een stuk beter. Maar zolang je je huid goed verzorgt, heb je die laag foundation en poeder helemaal niet nodig. Met de #biothermnomakeupchallenge dagen we je uit om 10 dagen puur natuur ten tonele te verschijnen. Daarnaast motiveert Biotherm je om je huid gedurende die tijd extra in de watten te leggen met als resultaat een gehydrateerd perzikhuidje dat weinig tot geen poespas meer nodig heeft.

Flairs Carolien ging de uitdaging aan

Online redacteur Carolien: Voor iemand die hooguit de vuilnis buiten zet zonder make-up op, klonk 10 dagen zonder als een regelrechte nachtmerrie. Ik draag misschien niet veel make-up – meestal houd ik het bij wat poederfoundation, wenkbrauwpotlood en -gel, eyeliner en mascara – maar sla het nooit een dag over. Tenzij ik op een luie zondag de hele dag binnen blijf, dan.

Maar goed, ik ben niet vies van een uitdaging, dus besloot me – gewapend met de Biotherm Aquasource Gel – te wagen aan de #biothermnomakeupchallenge. De eerste maandag zonder make-up vond ik best wennen. Hoewel ik ineens zeeën van tijd overhad in de ochtend om rustig een koffietje te drinken en 10 minuten langer onder de douche te staan, had ik het idee dat letterlijk iedereen naar me keek toen ik onderweg was naar de redactie. Eenmaal daar aangekomen had ik dat gevoel nog steeds. Maar het eerste wat ik te horen kreeg, was dat ik een lekker kleurtje gekregen had. ‘Oh?’, dacht ik, en antwoordde meteen dat ‘ik gewoon geen make-up op had’. Waarop ik te horen kreeg: ‘Oh, dat was me eigenlijk nog niet eens opgevallen!’ Nou, dat deed me eigenlijk best goed.

De dagen erop had ik steeds minder het gevoel dat ik iets miste, maar merkte ik wel dat ik continu tegen mensen aan het verkondigen was dat ik niets op had, haha. Tegen het einde van de #biothermnomakeupchallenge merkte ik dat ik een stuk zelfverzekerder was geworden. In de 10 dagen heb ik slechts één keer een heel klein beetje make-up gedragen (alleen wat wenkbrauwpotlood en een klein laagje mascara), omdat we een redactie-uitje hadden; op de momenten dat ik een terrasje ging pakken met mijn vriend droeg ik helemaal niets – iets wat ik normaal gesproken écht niet zou doen.

Na 10 dagen zonder make-up typ ik dit verslag mét opgemaakte ogen en wenkbrauwen, maar zonder poeder en blush op mijn gezicht. Dankzij de Biotherm Aquasource Gel voelt mijn huid soepeler en minder vet aan, en heb ik het idee dat ik alle opsmuk niet per se meer nodig heb. Scheelt toch best wat tijd ’s ochtends. En als je weet hoeveel waarde ik hecht aan iedere minuut langer in bed, kun je je voorstellen hoe fijn dat is!’

Oók 10 dagen zonder make-up?

Heb jij normaal gesproken ook altijd wel iéts op je gezicht, maar wil je ook je gezicht gedurende 10 dagen laten ademen? Doe mee aan de #biothermnomakeupchallenge. En deze tips gaan je helpen:

1. ’s Ochtends én ’s avonds reinigen

Of je nu wel of geen make-up draagt, is het belangrijk dat je iedere ochtend én avond je gezicht reinigt. Gedurende de dag komt er namelijk altijd vuil op je gezicht terecht, al is het door alleen maar even buiten te zijn geweest. Die onzuiverheden zal je moeten verwijderen als je wil dat er geen puistjes ontstaan.

2. Gebruik een hydraterende crème

Je huid laten ademen en goed reinigen is van belang, maar een goede hydratatie is minstens zo doorslaggevend voor een stralende huid. De Biotherm Aquasource Gel voelt koel en verfrissend aan, én weet je gezicht de hele dag te voeden.

3. Bescherm je huid tegen de zon

Als je veel in aanraking komt met de zon, kan je huid snel verouderen. Een dagcrème met SPF kan je daarbij helpen. Gebruik je een crème zonder beschermende factor? Smeer dan een dun laagje zonnebrandcrème op je gezicht.

4. Smokkel een dagcrème met een kleurtje

Smeer je normaal gesproken iedere dag een laag foundation op je gezicht, dan kan de drempel best hoog zijn om helemaal zonder make-up de deur uit te gaan. Om toch wat kleur te krijgen in je gezicht, kun je kiezen voor een dagcrème met een huidkleurig tintje.

5. Tokkelen

Als je ’s ochtends wakker wordt met een grauwe kleur, kun je je vingertoppen gebruiken om je gezicht een beetje op te peppen. Begin met een goede reinigingsbeurt, smeer het dan in met dagcrème en tokkel dan met je vingertoppen over je gezicht. Hierdoor word je bloedsomloop gestimuleerd met een gezonde teint als resultaat.

6. Verwen je huid met maskers

In het weekend een gaatje over? Gun jezelf dan wat me-time en voed je huid extra met een lekker masker. Het zorgt niet alleen voor een ultiem moment van ontspanning, maar geeft je ook nog eens een zacht perzikvelletje. Win-win!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.