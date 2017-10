Die mooie jurkjes en rokjes gaan wij natuurlijk niet laten hangen vanwege de vervelende ladders in je panty, toch? Nee absoluut niet! Wij hebben voor jouw tips gevonden om je panty langer dan een dag te kunnen dragen.

Stap 1: zo trek je ‘m aan

Hier kan het dus al misgaan: het aantrekken van een panty. Om de eerste ladders bij het aantrekken tegen te gaan, rol je hele ‘been’ van de panty op tot de teen. Zet je voet in de panty en rol ‘m langzaam over je been omhoog.

Corrigeer met natte vingers

Vaak komt het voor dat je panty scheef om je been zit. Dit kun je het best corrigeren door je vingers nat te maken. Op deze manier heb je ‘m snel te pakken en kun je de panty rustig verschuiven. Let op dat je geen haaltjes aan je nagels hebt.

Take (your) right size

Probeer je eigen maat goed in te schatten. Als je lange benen hebt is het handig om een maatje groter te nemen. Zo heeft panty meer ruimte om te rekken. Dit geldt ook als je klein bent en rondingen hebt. Als je een gemiddelde beenlengte hebt bij je maat, houdt dan de normale maat aan om het afzakken tegen te gaan.

Hoe dikker, hoe sterker

Wil je de kans verkleinen op een ladder? Neem dan een panty met veel denier. Deze zijn dik en sterker waardoor er minder snel een ladder zal ontstaan. Tip! Door een dekkende panty in dezelfde kleur als je outfit te kiezen, lijken je benen optisch langer. Vermijd glans en dessin.

Handcreme does the trick

Panty’s kunnen heel statisch worden, waardoor je rok blijft plakken. Trek je panty aan en pak de tube handcrème. Knijp een kleine dot in de palm van je hand. Verdeel het over je handen en dep of veeg het nu zachtjes op je panty, daar waar de rok vaak blijft plakken. Et voilà, geen vastzittende rok meer.

Meet the hulpmiddeltjes: sokken en boxers

Sokken zitten niet alleen extra comfortabel maar ze beschermen je panty ook nog tegen de rits van je laars. Een boxer kun je over je panty dragen zodat het niet afzakt en dus kapot trekt. Ook nog eens stuk warmer!

Heeft je panty het niet langer gered dan een dag?

Gooi je panty dan nog niet weg. Bijvoorbeeld: is de verwarming in huis stoffig aan de binnenkant? Een lastig karweitje om het daar stofvrij te krijgen. Met deze handige panty(kous)-trucjes is dat gelukkig makkelijk op te lossen.