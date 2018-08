5 tips om een pro te worden in haren vlechten

Hij is mooier dan een paardenstaart, nonchalanter dan een knot en makkelijker dan een gestylede coupe. Genoeg redenen om de vlecht te omarmen.

Ben je geen kei in vlechten en kun je nog wel wat tips gebruiken? Met de onderstaande adviezen word je een pro.

Voordat je begint met vlechten, moeten je lokken doorkambaar zijn. Borstel dus alle klitten (ja, ook die kleintjes) uit je haar. Wil je lintjes of andere haaraccessoires toevoegen? Fixeer dan van tevoren je vlecht met haarlak, anders worden ze plakkerig. Wil je meteen vlechten na het wassen? Neem dan de tijd om je haar droog te föhnen. Nat haar is zwaarder, waardoor het eindresultaat minder luchtig wordt. Meer volume in je vlecht krijg je door wat volumepoeder erin te strooien en de vlecht tussen duim en wijsvinger uit elkaar te kneden. Geen vlechtersbaas? Deze pagina legt stap voor stap uit hoe het moet, mét plaatjes.

Beeld: iStock